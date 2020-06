Presidente de Querétaro asegura que pelearán por la liguilla. Manuel Velarde, presidente de los Gallos Blancos de Querétaro, aseguró que llegó a este cargo con mucha ilusión y señaló que el objetivo de la directiva será calificar a la liguilla en el Apertura 2020.

Los jugadores se van buscando crecer en sus carreras, es comprensible! Otros nuevos llegan llenos de ilusion y de ganas de convertirse en referentes!…. lo único constante en un club de futbol es su afición! Al final el @Club_Queretaro es de ellos y para ellos 🔵⚫️ — Manuel Velarde (@manuel_velarde) June 19, 2020

“Nosotros tenemos en la cabeza ser campeones. Todo mundo me dice: ‘no bueno, es poco probable’; bueno tengo una probabilidad de 18, hoy tengo la misma probabilidad que los demás. Si me pregunta que no calificar es un fracaso, pues sí, a eso jugamos, ahora tenemos con qué o no tenemos con qué, eso lo iremos descubriendo en el camino, pero la realidad es que estamos conformando un equipo pensando en eso… nosotros estamos con la cabeza puesta en competir a todos y tener esa posibilidad de jugar una Liguilla”, declaró Velarde en entrevista con ‘Marca Claro’.

Contento de llegar a @Club_Queretaro comprometido a trabajar y trabajar y trabajar, no conozco otra forma! Lo único NO negociable es el esfuerzo! #SiempreGallos 🔵⚫️ — Manuel Velarde (@manuel_velarde) June 15, 2020

Asimismo, el presidente de los Gallos Blancos indicó que pondrá especial atención en las fuerzas básicas del club y detalló el estado actual de la cantera. Manuel Velarde adelantó que buscarán contar con un mayor número de futbolistas juveniles oriundos de Querétaro y formarlos hasta que puedan debutar en la Liga Mx.

“Trabajar con los jóvenes, yo insisto el equipo de fútbol Querétaro tiene que ser un posibilidad de crecimiento para los jóvenes de Querétaro; tienen que tener la posibilidad de llegar a nuestras fuerzas básicas y el sueño de convertirte en jugadores de fútbol. Nos encontramos en casa club a 60 chavos que no son del estado, tenemos que recortar eso, queremos que la Sub-20, Sub-17 y Sub-15 fueran completamente queretanas”, añadió.

No hay una dualidad de funciones, ya no soy representante, asegura Manuel Velarde, nuevo dueño de Gallos de #Querétaro https://t.co/tyd3vs1kW4 pic.twitter.com/AUUDDEwxas — Milenio Tamaulipas (@MilenioTam) June 19, 2020

Manuel Velarde se convirtió en el presidente de los Gallos Blancos tras la venta de la franquicia a un grupo de empresarios que poseen a Atlante en la Liga de Expansión Mx.

