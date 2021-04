Presidente de la UEFA pide a equipos no seguir con la Superliga. A menos de dos días del anuncio de la llegada de la Superliga de Europa, el presidente de la UEFA continúa con su campaña para evitar que se dispute este torneo. Aleksander Ceferin invitó a los clubes de Inglaterra a que cambien de opinión y no apoyen este torneo que tiene en jaque al balompié europeo.

Aleksander Čeferin: "En Europa hay muchos equipos y muy buenos. La Champions League se jugará, con o sin ellos" 🔥🤯 pic.twitter.com/r13jB7XlCm — Goal en español (@Goal_en_espanol) April 20, 2021

“Me gustaría dirigirme a los propietarios de algunos clubes ingleses. Han cometido un enorme error, han ignorado la cultura del fútbol, pero lo que importa es que tienen tiempo de cambiar de opinión, todo el mundo comete errores, los aficionados ingleses se merecen que ustedes corrijan los suyos, merecen respeto”, dijo Ceferin durante su intervención en el 45 Congreso Ordinario de la UEFA.

Ceferin: "Gracias Nasser desde lo más profundo de mi corazón. Has demostrado que eres un gran hombre y que respetas el fútbol y sus valores". — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) April 20, 2021

Asimismo, el mandamás del futbol de Europa agradeció a los directivos y equipos que optaron por no adherirse a este certamen. “Gracias Nasser. Has demostrado la persona que eres. Gracias a Rummenige, a Aulas, a José, que ayer tuvimos una buena conversación. Ustedes han elegido solidaridad. Nosotros hemos elegido solidaridad y es la elección acertada de la que no nos vamos arrepentir”, añadió.

Finalmente, Aleksander Ceferin explotó contra los 12 clubes fundadores de la Superliga y les recordó que en el pasado no eran “grandes” y que necesitaron de la UEFA para alcanzar la importancia mundial que tienen hoy en día.

🎙️ "Los grandes clubes de hoy no eran grandes antes y no hay garantía de que lo serán en el futuro. El fútbol es dinámico e impredecible"



💬 "¿Dónde estaba el Manchester United antes de Ferguson? ¿Y dónde estaba Juventus hace 15 años? En la Serie B"https://t.co/oD1YRXVsxV — Diario Olé (@DiarioOle) April 20, 2021

“Esos clubes que se creen que son grandes e intocables deben recordar de donde vienen, deben darse cuenta de que si hoy son gigantes es gracias en parte a la UEFA que durante 60 años ha protegido el ideal de las competiciones, se basan en el mérito deportivo. Sin la UEFA a saber dónde estarían”, finalizó.

