Presidente de la UEFA estalla por indulto del TAS a Manchester City. En lo que parecía ser un acto de ‘justicia divina’, Manchester City fue eliminado de la Champions League de manera sorpresiva por Lyon, algo que celebraron todos aquellos que quedaron molestos con el club inglés tras la absolución que recibieron por parte del TAS, de su castigo de dos años sin poder jugar en competiciones continentales por violar el Fair Play Financiero.

VIDEO: UEFA President Aleksander Ceferin tells @AP he was "not happy" with the court verdict that saw Manchester City's 2-season European ban being overturned.

Sin embargo, la derrota no fue suficiente para Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien habló por primera vez sobre la polémica sentencia del Tribunal de Arbitraje del Deporte que exoneró a los Citizens.

UEFA president, Aleksander Čeferin on the FFP case defeat to #ManCity: "Nobody wants to lose a case. We were not happy with the decision of CAS. But we have to respect the decision of the body that we agreed is the last instance in our decision-making process."

