Presidente de la UEFA confía en la reanudación de LaLiga y la Serie A. Ante la incertidumbre que se vive en el futbol europeo por la falta de actividad, ocasionada por la pandemia de COVID-19, un directivo muestra su optimismo en que todo saldrá bien y que las ligas podrán reanudarse.

En entrevista con el diario ‘Ekipa’, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, expuso su esperanza en que los campeonatos de la LaLiga (España) y la Serie A (Italia) se puedan concluir, pese al duro momento que impera en esos países por el gran número de personas enfermas con el nuevo coronavirus.

“Soy optimista de que veremos el final del campeonato español, soy optimista de que vamos a ver el final del campeonato italiano, y soy optimista en general”, expresó el mandamás de la confederación europea.

Ceferin declaró que la reanudación de todas las competencias domésticas dependerá de que la crisis sanitaria se esfume y que las circunstancias sean las adecuadas para no exponer a un posible contagio a un miembro de la familia del futbol. “Si las circunstancias son lo suficientemente seguras para que jugar al fútbol no ponga en peligro a nadie”, añadió.

Del mismo modo, el presidente de la UEFA no descartó que ante la pandemia las ligas decidan dar por finalizadas sus competencias, por lo que se deberán buscar las vías alternas para declarar al campeón de cada país. A pesar de esto, reiteró su esperanza de que pronto se vuelvan a disputar cada uno de estos certámenes.

Liverpool’s hopes of winning their first title in 30 years have been boosted after the Uefa president Aleksander Ceferin said he could not see a scenario in which they would not be crowned champions. By @_pauljoyce #LFC https://t.co/A9WRKyfc0i

— Times Sport (@TimesSport) April 6, 2020