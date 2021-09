Presidente de Federación Panameña discrimina a Funes Mori

¡SE VA CONTRA FUNES MORI! 🇲🇽🇦🇷



"Puede ser que Panamá le gane a México, si puede pasar porque en el campo jugarán once contra once, bueno serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha"



-Manuel Arias, presidente de la Federación de Panamá. pic.twitter.com/mpsXF8Xi7O