Presentan Torneo de Golf Centenario.

Organizado por el Club Rotario de Veracruz. Será el viernes 25 de noviembre.

Javier Tello/El Dictamen.

La mañana de este jueves fue presentado en las instalaciones del Club de Golf Villa Rica el evento denominado Torneo Centenario, organizado por el Club Rotario de Veracruz con motivo de la celebración de los 100 años de su creación.

El evento fue presidido por la Señora Rosa Arely Ortiz Ham, presidente 2022 -2023 del Club Rotario Veracruz, acompañada en el presidium de Néstor Mora, encargado de la dirección de membresías, Jesús Pita, ex Gobernador del Club Rotario Veracruz, Pedro Segura, secretario, Ricardo Rodríguez, tesorero, Pablo Revilla, socio, y Alberto Santos, también socio.

La Presidente Rosa Arely Ortiz Ham, destacó que este torneo es un evento con causa ya que buscan principalmente que lo recaudado sea invertido en una orquesta sinfónica que estará integrada por niños de la Sierra de Zongolica, procedentes todos ellos de 13 zonas de esa región, proyecto que manifestó, se encuentra ya bastante avanzado.

Señaló además que también utilizarán los ingresos obtenidos para iniciar un proyecto que tienen contemplado en la colonia Renacimiento en Vera cruz, en donde ya cuentan con un dispensario médico, así como aulas escolares, resaltando que en este momento están enfocados en la construcción de canchas de futbol, basquetbol , volibol, además de un andador, con la intención dijo, de evitar el ocio en las personas que habitan en esta popular colonia, y tengan de esta manera opciones de entretenimiento y distracción , lo cual contribuye a evitar aseveró, a que los jóvenes desvíen su camino hacia actividades negativas para ellos.

Por su parte Jesús Pita Barcelata, ex Gobernador del Club Rotario Veracruz indicó que además de los proyectos culturales como la formación de la orquesta con niños de la Sierra de Zongolica, uno de los motivos de la realización del este torneo de golf, también cuentan con actividades diversas como la prevención de enfermedades en la comunidad, así como su erradicación, como con la poliomelitis, en la que destacó que el programa piloto de vacunación de esta enfermedad en su inicio, fue aquí en el Club Rotario de Veracruz.

Sobre el desarrollo del Torneo Centenario, Néstor Mora, director de membresías y coordinador del torneo, informó que el evento se llevará a cabo en un solo día, el viernes 25 de noviembre, en las instalaciones del Club de Golf Villa Rica, con el escopetazo de salida programado a las 9 de la mañana.

Indicó que el torneo se jugará en la modalidad de Foursome, equipos de 4 personas, señalando que esperan ese día la participación de 184 jugadores entre rotarios y no rotarios, varios de ellos provenientes de municipios como Orizaba, Córdoba, Xalapa, Tuxpan entre otros.

Acerca de los premios Néstor Mora informó que son 4 importantes premios de Hole in One los que se disputarán, que incluyen 2 carritos de golf, un automóvil último modelo, y también un reloj de una prestigiada marca.

Hizo énfasis que este evento les va a permitir a ellos hacer la integración de amigos que vienen de otros lugares, como los ya mencionados , algunos rotarios y otros no, pero que estarán participando y conviviendo. Finalmente informó que el evento cerrará con una comida donde se llevará a cabo la premiación de los tres primeros equipos ganadores, además de los Holes in One, y por último una rifa entre los jugadores participantes.

