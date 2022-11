Presentan Gran Premio Telcel-ZTE NASCAR México.

Se realizó la presentación del Gran Premio Telcel-ZTE de NASCAR MEXICO, que se disputará los días 26 y 27 de noviembre en el Autódromo de Monterrey y será la fecha número 11 de la temporada 2022.

“Llego con alguna ventaja pero eso no significa que me pueda descuidar. Voy a salir a ganar la carrera para llegar a la final con más tranquilidad. Sobre mi triunfo en la Cuidad de México que me llevó al liderato, me preocupé un poco antes de la bandera amarilla de competencia, pero el equipo hizo un trabajo excelente y cuando regresé a la pista sabía que podía ganar”, dijo Abraham Calderón de COMMSCOPE-TELCEL, actual líder del campeonato.

Por su parte Humberto García, Director Operativo de NMS, expresó: “Regresamos por segunda ver en el año a Monterrey, aunque esta fecha no la teníamos contemplada porque en un principio era Guadalajara. En esta ocasión vamos a correr en el circuito con una sola chicana y los boletos pueden adquirirse a través de la página nascarmexico.com a un precio de 150 pesos grada plata, 250 grada oro y Hospitality VIP”.

En lo que se refiere a Enrique Baca de ARZYZ aclaró que si bien el nivel de NASCAR MEXICO es muy alto que él considera que tiene muchas posibilidades de ganar la carrera del 27 de noviembre: “El Sidral Aga Racing Team es muy profesional y estoy seguro que contaré con un auto muy competitivo”.

“Este es un año que dediqué a adquirir experiencia y creo que lo estoy haciendo muy bien, el objetivo es hacer una temporada más de Trucks Series, que es un campeonato donde se aprende mucho y después emigrar a NASCAR. Considero que tengo muchas posibilidades de subir al podio en Monterrey”, opinó Marcelo Ramírez de ARZYZ.

Por último Gilberto Jiménez del Autódromo de Monterrey dijo que es un placer recibir por segunda vez en el año a NASCAR MÉXICO: “Es un gran serial no solo mexicano, sino también a la altura de algunos de los mejores del mundo, nosotros siempre tratamos de traer a nuestro autódromo eventos de gran nivel y ya llevamos 51 años haciéndolo”.

