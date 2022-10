Presentan fecha Racing Cup By Súper Copa.

Con la presencia de Michel Jourdain Jr., Mauricio Pimentel, César Jiménez, Francisco Gómez y Eddy de la Rosa, se realizó la presentación de la séptima fecha de CHEDRAHUI RACING CUP, BY SUPER COPA, que se correrá en Monterrey el 15 y 16 de octubre.

Pimentel anunció que los boletos están a la venta a través de redaccess.com y que no solamente habrá boletos generales con un costo de 100 pesos, sino también de pits que cuestan 300 y otros que incluyen alimentos y bebidas por 1,950 pesos.

En lo que se refiere a Michel Jourdain Jr. de Grupo Indi-Mecano piloto de GTM Pro 1, comentó que si bien no le ha ido muy bien a lo largo de la temporada, quiere realizar un buen cierre y que tanto él como Franco Zanella van a Monterrey en busca de la victoria.

César Jiménez de Orangino Racing Team anunció que no solamente correrá en la GTM Light, sino también en los Tractocamiones con el apoyo de Difrenosa y que la participación en esa categoría se extenderá hasta la final en Puebla.

“No me presiona venir de una familia que está muy ligada al automovilismo, por el contrario me incentiva, y me atrevo a decir que subiremos a la parte más alta del podio en la carrera de Monterrey”, expresó Francisco Gómez.

Eddy de la Rosa fue claro al manifestar que el primer objetivo es ganar el campeonato Novatos de la F5, por eso saldrá en su tierra en busca de la bandera de cuadros en el primer lugar: “Creo que se puede conseguir y vamos por ese resultado”.

Se habló también que las temperaturas que se registran en época de verano en tierras regiomontanas han disminuido, aunque se recomendó llevar sombrilla.

Se le preguntó a Jourdain Jr. sobre los planes de internacionalización de la Súper Copa y dijo que siguen su proceso y cuando estén finalizados se darán a conocer.

La penúltima fecha de CHEDRAHUI RACING CUP, BY SUPER COPA, se correrá en el circuito regiomontano el 15 y 16 de octubre, y participarán la GTM, Tractocamiones, Mexbike, F5 y una categoría local.

