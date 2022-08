Presentan el Torneo Internacional del Marlín 2022.

La edición XXI se realizará del 25 al 27 de agosto. Certamen en honor a Marilú “La Güera” Requejo Álvarez.

Del 25 al 27 de agosto se efectuará la edición #21 del Torneo Internacional del Marlín “Boston Whaler 2022”, en este evento será homenajeada la entusiasta pescadora deportiva veracruzana, Marilú Requejo Álvarez, conocida con cariño como “La Güera”.

“Me siento muy halagada de que me hayan invitado, desde que tengo 12 años estoy ligada a la actividad marina. Con mi padre siempre fue mi hobbie el salir a pescar, en aquellos tiempos había un Club de Pesca Veracruz que tenía dos torneos: uno de sábalo y uno mixto.

Siempre estuvimos pescando, pescando por La Gallega, me metía a manejar, tuvimos muchas aventuras, trifulcas y sacábamos sierras, picudas, sábalos. Tengo mucha historia y estoy agradecida porque me hayan invitado, a mi me emociona la pesca porque fue mi vida, estar arriba de una lancha con mi padre y mis hermanos”, dijo la señora Marilú Requejo Álvarez de Díaz.

Al momento esperamos una gran participación, pues nos han confirmado pescadores de diversas partes del país, de los Estados Unidos; vienen de Texas. De México tendremos competidores de Tuxpan, Tampico, Coatzacoalcos, Villahermosa, Puebla, Ciudad de México y de Querétaro.

Estimamos una participación de entre 45-50 equipos en nuestro Torneo del Marlín Boston Whaler 2022. Tenemos los mejores torneos de Veracruz, la Tradición continúa”, indicó el director de certamenes del Club de Yates Veracruz, Gregorio Chedraui Bolado.

Las inscripciones al torneo están abiertas y están disponibles en las instalaciones de Gulf Marine y en Marina Veramar.

El torneo contará con premios especiales, denominados: Polla Especies Varias (Atún aleta amarilla, Wahoo y Dorado) 5 mil pesos; Polla Marlín (5 mil pesos), Super Polla Marlín (10 mil pesos) y Mega Polla Marlín (20 mil pesos).

Para mayores informes sobre la edición #21 del Torneo Internacional del Marlín “Boston Whaler 2022”, el Club de Yates Veracruz invita a los participantes a solicitar informes en Marina Veramar.

El comité organizador agradece el respaldo y apoyo que brindan los patrocinadores del certamen: Boston Whaler, Grupo Gilga, Hampton by Hilton Veracruz, Hilton Garden Inn Puebla, BMW Vecsa Veracruz, Aerolíneas Ejecutivas, Puertas Automaticas de Veracruz, Gulf Marine, Juliette Floristería, Corona, XEU Deportes, Radio Fórmula Veracruz, Megacable, Vistalta Residencial y Marina Veramar.

“La Tradición Continúa” … invita a la comunidad deportiva pesquera a estar en contacto a través de la web site y fan page de Facebook: www.clubdeyatesveracruz.com / www.facebook.com/clubdeyatesveracruz.

