Presentan el Mundialito Nacional Moviendo a México.

Este miércoles fue presentado en rueda de prensa el evento futbolístico denominado “Mundialito Nacional Moviendo a México”.

El evento fue presidido por el profesor Arturo Hernández Peña acompañado por Rafael Fonseca Meza, Fausto Río Cárdenas, Genaro Martínez Garza, André Medina González, Georgina Sneider de la Vega y el futbolista Cristian “Hobbit” Bermúdez, destacando que estos dos últimos personajes recibieron reconocimiento por su distinguidas trayectorias en su área de parte de los organizadores.

Se dio a conocer que el evento tiene como objetivo reactivar de manera paulatina tanto la actividad física como la actividad económica, deportiva, turística y laboral en el país.

La intención dijeron, es realizar posterior a un año particularmente difícil por la pandemia actual una competencia para niños y jóvenes en distintas categorías.

Remarcaron que el evento está dirigido a entrenadores, profesores, directivos, niños, jóvenes, padres de familia, y todo aquel que guste del futbol, para reactivarse.

Esta competencia se llevará a cabo del 14 de abril al 31 de mayo, siendo una semana de competencia por cada sede participante.

Las sedes son zona occidente, Jalisco del 14 al 18 de abril en las canchas Metrogol en el parque metropolitano de Guadalajara.

Zona Bajío , Aguascalientes del 21 al 25 de abril en la Academia de Futbol Cracks en Camino a San Ignacio.

En la Zona oriente, Estado de México del 28 de abril al 2 de mayo, en el Santa Bárbara Soccer Club en Teoloyucan Estado de México.

Zona centro, Ciudad de México del 28 de abril al 2 de mayo en Deportivo Censodep en la Magdalena Mixhiuca.

Además en Zona Veracruz del 5 al 9 de mayo en las canchas el Dorado en Boca del Río Veracruz. YCzona centro, Pachuca Hidalgo del 12 al 16 de mayo en la Universidad del Futbol y Alto Rendimiento Tuzo.

La final nacional en Pachuca Hidalgo del 26 al 29 de mayo y la gran final nacional en el estadio Hidalgo el lunes 31 de mayo.

Las categorías participantes son sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 en ramas varonil y femenil.

Se detacó que el premio para el campeón será competir en torneos importantes de Europa con gastos pagados como son el Gothia Cup y el Dana Cup.

Acerca de este evento Arturo Hernández Peña, director del Mundialito Nacional Moviendo a México comentó.

Por lo tanto “muy estusiasmado de poder reactivarnos y de poder hacer eventos de esta magnitud que hemos hecho años anteriores con otras empresas. Yue hoy queremos hacer con el gran pretexto de querer mover este país económicamente, culturalmente, deportivamente, socialmente. Pues es al torneo al que estamos invitando a chicos desde 10 hasta 19 años. Niños, niñas incluso madres de familia a que puedan asistir a esta participación”, indicó.

Finalmente mencionó que para mayor información pueden consultar la página en Facebook Arturo Hernández Peña o comunicarse al teléfono 5520248703.

