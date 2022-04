Presentan Copa Oropeza con una bolsa de 90 mil pesos.

Categoría Sub13, Sub15 y Sub17 del 26 al 30 de julio. Complejo Deportivo La Primavera con presencia de visores .

Con el respaldo del buen funcionamiento que ha tenido la Liga de Futbol Roberto Oropeza desde que asumió el cargo de presidente, Aurelio Guerra Grajales anuncia la Primera Copa Oropeza 2022 la cual tendrá verificativo en la última semana del mes de julio, con una premiación que asciende a los 90 mil pesos.

Guerra Grajales pone al servicio de esta justa toda su experiencia organizacional para que esta Primera Copa Oropeza 2022 sea un éxito y que perdure por muchos años.

De entrada informa que esta competencia, programada del 26 al 30 de julio, tiene como objetivo poner en el aparador las condiciones futbolistas de toda la entidad que por la proyección del evento se medirán con otros conjuntos de otras latitudes de país.

Las categorías convocadas son las de mayor proyección nacional. Sub 13, Sub 15 y Sub 17, justo por lo que la presencia de visores se hace obligada para dar seguimiento a la competencia.

El desarrollo de la Primera Copa Oropeza 2022 será en el Complejo Deportivo La Primavera, escenario que cuenta al menos con diez campos adaptados para las diferentes categorías.

Aurelio Guerra Grajales detalló que los premios serán los siguientes: 15 mil pesos al campeón, 10 mil al subcampeón. Así como trofeos y medallas para ambas escuadra finalistas en las tres categorías.

También se establece que habrá trofeo de goleo en cada categoría.

La Primera Copa Oropeza 2022 tendrá el hotel Villas Dalí como sede, a veinte minutos del Complejo Deportivo La Primavera. Y con un rápido acceso a la zona turística de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

