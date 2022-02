Presentan al Córdoba FC en la Tercera División Profesional.

El Club ya cuenta con categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Femenil.

Presentaron al Club Córdoba FC en la Tercera División Profesional o Liga TDP, club que cuenta con categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Femenil y sobre esto platica Gerardo Geltrán quien es el Director Deportivo de la organización.

“Ahora se da el equipo de la Liga TDP para seguir con el apoyo a los jugadores veracruzanos, ya tenemos jóvenes salidos del club en fuerzas básicas de distintos clubes como es Cruz azul, Puebla, Toluca, Tigres, además de algunos en segundas y terceras divisiones.

Es un grupo de empresarios cordobeses que quieren apoyar al deporte veracruzano: Vicente Demuner Pitol Presidente, Emilio Fanjul García Presidente vitalicio. Octavio Muñoz Arenas Secretario, Edgar Villegas Morales Gerente, Porfirio Hernández Argüelles Director Administrativo. Gerardo Beltrán Sánchez Director Deportivo, Antonio Sánchez Sainz, Socio.

Entrenadores: Sub 17 César Cabrera, Sub 15 Jair Cuevas, Sub 13 Edwin Alejo, Sub 11 Joan Martínez, Filial San Nicolás Hernán Cuevas,

Femenil Rosario Ramos y Cynthia Jiménez, Preparador Físico Gustavo Chávez y Entrenador de porteros Alexis Avelar.

Por lo tanto, la meta del club es el “desarrollo de emprendimientos en el campo del deporte, integrando la salud, educación, cultura y medio ambiente para desarrollar potenciales humanos, fortalecer lazos sociales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Córdoba”.

Además “Córdoba FC cuenta con dos clases de Asociados: Activos. Se consideran Asociados Activos a las personas físicas que han sido aceptadas por el Consejo Directivo y que cuentan con interés y tiempo necesarios para participar en las actividades que desarrolló el club”.

Finalmente, “Solidarios. Son Asociados Solidarios los miembros de reconocida honorabilidad y solvencia moral que hayan prestado servicios altamente meritorios a Córdoba FC. Siendo reconocidos por el Consejo Directivo y la Asamblea General”.

