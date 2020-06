Presentan a Atlético Morelia, nuevo club de la Liga de Expansión Mx. Este sábado por la mañana, en las instalaciones del estadio Morelos, fue presentado el club Atlético Morelia que competirá en la Liga de Expansión Mx a partir del Apertura 2020 y que ocupará el lugar que dejaron vacante los Monarcas en la capital michoacana al cambiar su sede a Mazatlán.

En conferencia de prensa se dieron a conocer a los integrantes de la directiva de esta escuadra que contará con el respaldo del gobierno del estado de Michoacán. José Luis Higuera, otrora CEO de las Chivas, forma para del grupo que con concretó la llegada de la franquicia de Zacatepec a Morelia para no dejar sin futbol profesional a este municipio.

José Luis Higuera, líder el proyecto del Club Atlético #Morelia, aseguró que la plaza no es de segunda división, si no de primera y el compromiso es ascender. Video de @EverardoZalapa pic.twitter.com/XhgVT0fyed — José Antonio Zamudio (@Pepetonozam) June 27, 2020

“Quiero que todo el mundo entienda que los equipos que se mudan son sin identidad. Lo que tenían aquí es una gran plaza pero los empresarios que estaban no eran michoacanos. Las grandes empresas son institucionales, no personales. El equipo no se va a ir”, expresó Higuera durante su comparecencia.

Club Atlético Morelia:

-El equipo no se va nunca.

-José Luis Higuera es el Presidente.

-Proyección a ascenso en dos años.

-Recuperan los trofeos, pero el logo no lleva la estrella del campeonato.

-Quieren jugar de día.

-Ricardo Valiño será el DT.

-TUDN transmitirá los juegos. — Miguel García Velázquez (@migarvel31) June 27, 2020

Además del exdirectivo de Chivas, Carlos Herrera, secretario de gobierno de Michoacán, Gabriel Villaseñor y Luis Miguel Rodríguez, empresarios, acudieron a la presentación de Atlético Morelia. De acuerdo a José Luis Higuera, el conjunto moreliano está conformado en un 50% por empresarios locales y la otra mitad por un grupo de inversionistas que él representa.

Ante la posibilidad de que el equipo pueda abandonar en un futuro la capital de Michoacán, Carlos Herrera adelantó que los directivos tendrían que pagar una multa de 20 millones de dólares al gobierno del estado o el costo que tenga, en el momento del cambio de sede, una franquicia de primera división.

“La cláusula está expresada en términos de en cuánto vale un equipo de futbol de Primera División, en el momento en que se analizará la posibilidad de moverlo y si fuera en 10 años, se pagaría lo que vale en ese momento un equipo de futbol de Liga Mx”, expresó el funcionario en entrevista con ESPN.

La vuelta del gran, Atlético Morelia. pic.twitter.com/4msaj5p93v — David Romero (@DavidRV_) June 27, 2020

Por último, José Luis Higuera adelantó que Atlético Morelia utilizará los colores rojo y amarillo, tradicionales en la historia del futbol en esa ciudad; y que planean jugar sus encuentros como local los sábados a las 16:00 o 17:00 horas.

