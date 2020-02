Preparan Torneo de la Liga de Beisbol Ramón Arano.

Marco Fabián fue presentado por el Al-Sadd de Qatar.

Aseguró que no recibió oferta alguna por parte de Chivas para regresar con el equipo después de ser presentado como jugador del equipo que dirige Xavi Hernández.

“Sé que se habló mucho sobre mi probable incorporación a Chivas hace unas semanas”.

“Tengo una gran relación y amistad con Amaury, Peláez y Tena, pero por ahora, no tuve una oferta para incorporarme al equipo”.

“Supe que hubo algunos rumores que decían que no acepté una oferta o que no me interesaba Chivas. Nada de eso es cierto”.

Fabián afirmó que espera que Chivas tenga un gran torneo en este nuevo proyecto y agradeció el interés de otros equipos de la Liga MX.

“El plantel está completo y deseo de todo corazón que al equipo le vaya bien siempre”.

“Agradezco a los clubes mexicanos que tuvieron interés en mí últimamente, me siento halagado, pero por ahora mi destino me invitaba a seguir en el extranjero”.

El mexicano usará el 33 en el Al-Sadd, número que ya alguna vez utilizó con Chivas en sus inicios en el futbol mexicano y habló de lo que será su aventura en Qatar.

“Me encuentro en Doha, Qatar para incorporarme con mi nuevo equió, el Al-Sadd, el cual es dirigido por un ícono del futbol mundial como Xavi Hernández, de quien espero aprender mucho y sobre todo aportar mi experiencia, disciplina, pasión y compromiso para el bien del equipo”.

