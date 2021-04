Preparación física y emocional, determinantes para volver.

Señaló la psicóloga Rosa Dianeth Hernández Aguilera, al participar en el Webinario “Ciencias de la salud aplicadas al deporte”.

Al regresar a las competencias deportivas es importante evaluar tanto la preparación física como la condición emocional, señaló la psicóloga Rosa Dianeth Hernández Aguilera, al participar en el Webinario “Ciencias de la salud aplicadas al deporte”, organizado por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana (DADUV).

Con el tema “Psicología y deporte: pautas a considerar en la nueva normalidad”, la especialista en psicología del deporte señaló que para nuestros atletas y estudiantes en general es importante la nueva normalidad.

“Debido a la pandemia, para nuestros deportistas es mucho más común hablar de estrés, ansiedad y depresión, pues nuestra rutina ha cambiado, se ha relajado y ha causado estragos en la salud mental.”

Dijo que los deportistas se quejan de que no han hecho nada, no hay convivencia como antes. “Hemos visto que muchos deportistas y entrenadores no usan bien el cubrebocas, y sabemos que la pandemia ha causado estragos”.

Resaltó que se necesita estar preparados en cuanto a las medidas, pues vamos a regresar con muchas situaciones que nos van a preocupar.

Rosa Dianeth Hernández agregó. “Nuestros deportistas se preguntan si cuando regresen a competir estarán en el mismo nivel o mejor que antes, y para eso tendrán que hacerse muchas pruebas”.

Destacó que dentro de la competencia habrá aspectos psicológicos que van a impactar, entre ellos “la concentración, qué tanto el deportista va a poner atención a lo que está sucediendo dentro de sí mismo. Cómo se está preparando para competir, la motivación que debe tener, lo que lo mueve y lo que lo empuja”.

Agregó que, “de igual manera, las emociones tienen que ver con dos factores que nos ayudan e impulsan a llevar de una mejor manera la competición. El enojo y la tolerancia, porque no siempre vamos a ganar, pero cualquier resultado podemos verlo como un aprendizaje; tener en cuenta las tres RRR (revisión, reacción y recuperación); qué van a utilizar antes, durante y después la competición”.

“Cómo se está en ese momento, cómo se siente, cómo percibe su cuerpo y cómo se está preparando para el momento de competir.

