Preocupa en la NBA aumento de casos de COVID-19 en Florida. La NBA anunció hace algunas semanas que reanudará y finalizará su temporada 2019-2020 en la ciudad de Orlando, Florida. Sin embargo, el incremento de casos de COVID-19 en esta entidad de los Estados Unidos ha provocado preocupaciones entre directivos de la liga, equipos y jugadores a un mes de que regresen las actividades en el Disney World Resort.

De acuerdo a ESPN, Adam Silver, comisionado de la NBA, sostuvo una llamada con varios dirigentes de clubes y reconoció el incremento en personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 en Florida. Según fuentes consultadas por ESPN, la conversación fue calificada como “tensa” y uno señaló de “sombrío” el tono del comisionado.

Coronavirus cases are surging in Florida and concern is growing around the NBA. New story from @ZachLowe_NBA and I: https://t.co/iS8CEP0lbM

— Baxter Holmes (@Baxter) June 21, 2020