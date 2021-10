Prensa europea debate sobre gol de Mbappé.

La prensa europea tiene presente el polémico gol de Kylian Mbappé con el que Francia venció a España 1-2 para coronarse campeona de la UEFA Nations League. Y es que con el cambio de regla hubo mucha discusión en cuanto a la decisión del VAR.

En Italia concuerdan con la decisión tomada y validan el gol al venir de un contrario, en este caso Éric García mientras en Bélgica se tacha de increíble la regla y en España hay dolor por lo que costó la decisión a su selección.

Tanto La Gazzetta dello Sport como Corriere dello Sport comparten la interpretación del VAR en la final de la UEFA Nations League y del árbitro del partido, el inglés Anthony Taylor.

“Mbappé regala el trofeo a Francia”, es el titular de La Gazzetta, mientras que Corriere dello Sport asegura. “Mbappé decide una final no a la altura de dos colosos de Europa”.

“Francia se impone en el talento, pero también en el carácter”. Señala la web de la radiotelevisión pública belga RTBF en su crónica de una final en la que todos los medios belgas se detienen a analizar el segundo gol de Francia.

Los periódico Le Soir dedica un artículo a la controvertida jugada, al igual que la cabecera DH Les Sports, que consagra un texto a explicar. “¿Por qué el gol de Mbappé en fuera de juego fue validado?”, al interpretar el árbitro que Éric García intentó jugar el balón y habilitó la siguiente jugada, y augura “va a dar mucho de qué hablar”.

“Una regla ridícula”, señala el analista del diario Het Laatest News, Marc Degryse. Quien reconoce que si el defensa no hubiera intentado despejar el balón no habría valido. Pero subraya que el jugador no puede mantenerse alejado de la pelota conscientemente.

Finalmente, la prensa española y catalana coinciden en contra de la decisión del VAR al conceder el gol. Y no marcar lo que ellos consideran un claro fuero de juego y consignan fuerte: “Injusticia”.

