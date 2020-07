Premier League: Tottenham ‘respira’ tras vencer a Everton. Un autogol de Michael Keane fue suficiente para darle la victoria al Tottenham sobre Everton (1-0). De esta manera, el equipo dirigido por José Mourinho recompuso el camino tras caer en la pasada fecha en feudo de Sheffield United.

Tras unos primeros embates sobre la cabaña del Everton, fue el argentino Giovani Lo Celso quien provocó el único tanto del cotejo. Al 24’, Son Heung-Min ingresó al área. Tras una serie de rebotes la pelota cayó en los botines del argentino que tras una media vuelta chutó a portería. El disparo fue desviado por Michael Keane petrificando al arquero de los ‘Toffees’ y colgando el 1-0.

