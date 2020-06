Premier League: Tottenham doblega a West Ham United. Tottenham recuperó sensaciones tras el empate ante Manchester United al vencer en casa 2-0 al West Ham United. Un autogol y un tanto de Harry Kane le valieron a los ‘Spurs’ para llevarse el Derbi de Londres y meterse de lleno a la pelea por un boleto para competencias europeas.

Con seis equipos peleando por los boletos para la próxima UEFA Europa League, los ‘Spurs’ no se quieren rezagar y apelaron a su mejor versión para sortear el Derbi londinense. Los pupilos de José Mourinho batallaron para descifrar el muro impuesto por los ‘Hammers’; sin embargo, en el último suspiro del ‘primo tempo’, Son Heung-Min movió las redes.

Al 45’, el coreano recibió en los linderos del área, recortó y nulificó el vuelo de Lukasz Fabianski, portero del West Ham. La sonrisa de los ‘Spurs’ duró un santiamén. El VAR decretó un milimétrico fuera de lugar de Son Heung-Min por lo que el doble cero se colgó al término del primer tiempo.

@EASPORTSFIFA has the offside rule changed so that Heung-Min Son can never be offside! @Nick28T @NepentheZ pic.twitter.com/EniYrwCj2Z

— Ross Dent (@RossDent4) January 15, 2020