Premier League se jugaría sin público en los estadios. La Federación Inglesa de Futbol (FA) espera poder reanudar en un futuro cercano la temporada de la Premier League, una vez que las autoridades sanitarias den el visto bueno para que esto ocurra. Sin embargo, conocedora de la dificultad que es regresar a la normalidad tras la pandemia de COVID-19, adelantó que difícilmente se podrá contar con público en los estadios.

Greg Clarke, presidente de la FA, aseguró, en una carta, que desconoce lo que pueda ocurrir una vez que se deje atrás la crisis sanitaria. Además, auguró que las medidas de distancia social continuarán durante mucho tiempo, por lo que se mostró pesimista con la posibilidad de jugar partidos de futbol con gente en las tribunas.

FA's Greg Clarke says fans unlikely to be able to attend matches 'any time soon' https://t.co/STvj9RMjEL

— Guardian news (@guardiannews) May 4, 2020