Premier League revela fecha de inicio de la temporada 2020-2021. Este fin de semana, la Premier League cerrará su temporada 2019-2020, misma que culminó un par de meses más tarde de lo esperado por la pandemia de COVID-19. Debido al retraso en la conclusión de este certamen, la campaña 2020-2021 del futbol inglés comenzará con un retraso de algunas semanas.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September

The final match round of the campaign will take place on 23 May

The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK

— Premier League (@premierleague) July 24, 2020