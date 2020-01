Premier League reconoce mes de Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold, lateral derecho de Liverpool, fue galardonado con el premio al Jugador del Mes de la Premier League. El defensor es el segundo jugador al hilo de los Reds que obtiene este reconocimiento.

Alexander-Arnold marcó en una ocasión durante diciembre y asistió en tres tantos a sus compañeros. El mejor juego de Trent vino durante el Boxing Day, cuando Liverpool goleó 4-0 a Leicester City y aumentó su ventaja en la cima de la liga.

En ese duelo, el defensor puso dos pases para gol para Roberto Firmino. Sobre el final del juego, Alexander-Arnold coronó la paliza con una bella anotación de pierna derecha. El lateral impactó de primera intención un servicio de Sadio Mané y puso la pelota pegada al poste más lejano de la portería que defendió Kasper Schmeichel.

