Premier League: ¿Qué equipos perdieron la categoría? En la última fecha de la Premier League se decidieron los dos equipos que iban a acompañar al Norwich City de regreso a la Championship. En un partido de alta tensión, Aston Villa logró rescatar de manera milagrosa un empate en casa del West Ham United. El ‘puntito’ le sirvió para dejar en el camino al Watford, que cayó en su visita al Arsenal y al Bournemouth, que venció a domicilio al Everton, pero al final no le alcanzo.

De esta forma, Norwich, Watford y Bournemouth dejan sus plazas para que el Leeds United de Marcelo Bielsa y el West Bromwich Albion regresen al máximo circuito.

David Silva disputó ante el Norwich el último partido de su carrera en la Premier League con el Manchester City. La goleada (5-0) fue el final casi perfecto a una trayectoria histórica en la Liga inglesa, de la que se va el español convertido en un futbolista clave en los 10 años que ha permanecido en la disciplina citizen.

En el minuto 85, Guardiola le sustituyó por Bernardo Silva y todos los futbolistas, compañeros y rivales, aplaudieron el adiós del español, quien sin duda habría recibido todo el calor de un Etihad repleto para despedir a su icónico ’21’.

Silva se va de la Premier League como el futbolista con más partidos como titular en Liga para el City (281 encuentros, incluyendo el del Norwich), con 60 goles, 93 asistencias, 214 victorias y 4 títulos ligueros (2011/12, 2013/14, 2017/18 y 2018/19). Además, fue nombrado MVP del City en la temporada 2016-17.

Thank you @premierleague ! It’s been a hell of a ride 😍💙 pic.twitter.com/lxx6QWVfPG

— David Silva (@21LVA) July 26, 2020