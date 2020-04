Premier League podría finalizar 2020 sin aficionados en los estadios, El coronavirus tiene en jaque a muchas ligas en el mundo, las cuales mantienen la esperanza de reanudar en algún punto de las próximas semanas. A pesar de que se visualiza el eventual retorno a las canchas, este podría no ser tan abierto como en antaño, debido a la latente posibilidad de que estalle de nueva cuenta un brote de esta enfermedad.

Tal es el caso de la Premier League, que analiza la viabilidad de regresar a las actividades pero sin la presencia de sus aficionados. De acuerdo a una publicación del diario británico ‘Mirror’, los dirigentes de la Liga de Inglaterra podrían tomar una decisión drástica con tal de reactivar su campeonato de futbol.

Según lo dado a conocer por ‘Mirror’, la Premier League podría prohibir la presencia de personas en todos los estadios para el resto de la temporada 2019-2020; sin embargo, esta medida podría extenderse a la próxima campaña. Por lo que en este escenario, los estadios volverían a albergar a aficionados hasta 2021.

Asimismo, buscarían reanudar su certamen entre mayo y junio, con juegos a puerta cerradas. Además, los 20 clubes de la primera división contemplan la posibilidad de realizar pruebas masivas a sus jugadores, una vez que se concrete el regreso a los entrenamientos grupales en sus respectivas instalaciones.

The Premier League is reportedly planning to return in June which will include rolling out coronavirus testing machines at stadiums.

— Bolarinwa Olajide (@iambolar) April 10, 2020