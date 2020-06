Premier League pide a sus aficionados no acercarse a los estadios. Este miércoles, la Premier League reanudará su temporada, después de tres meses de suspendida por la pandemia de COVID-19, y lo hará como el resto de las ligas de Europa: sin público en los estadios. Debido al fervor que causará el retorno del futbol en Inglaterra, directivos de este campeonato pidieron a los aficionados mantenerse en casa y no acercarse a los inmuebles.

“Por favor, quédense lejos y disfruten de los partidos en casa. Si van al partido, complican las cosas”, declaró Richard Masters, director general de la Premier League, en charla con la cadena BBC. Asimismo, indicó que el retorno de las actividades se dará bajo un estricto control de seguridad dentro y fuera de los estadios.

Masters reveló que comenzaron las pláticas con las autoridades para permitir en un futuro el acceso de personas a los juegos de futbol. Sin embargo, el directivo no se animó a establecer una fecha probable para que esto ocurra. “Las conversaciones han comenzado, pero no sería apropiado que les diera un calendario”, agregó.

Con el partido entre Aston Villa vs Sheffield United, la Premier League reanudará su temporada tras el parón sufrido por la contingencia sanitaria. Más tarde el miércoles, Manchester City recibirá en su casa a Arsenal, en el juego más destacado en el regreso de las actividades.

