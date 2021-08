Premier League no prestará a sus jugadores para próxima fecha FIFA. La Premier League dio a conocer oficialmente que sus clubes no prestarán a jugadores para la próxima fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. El balompié inglés detalló que los equipos no podrán ceder a sus elementos a los representativos nacionales de 26 países que se encuentran en la lista de restricción de viajes del gobierno británico por la pandemia de COVID-19.

“Los clubes de la Premier League han decidido por unanimidad no liberar jugadores para los partidos internacionales que se jugarán en los países de la lista roja el próximo mes. La decisión, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”, detalló en un comunicado de prensa.

Asimismo, justificó la decisión en la cuarentena que tienen que hacer todos los viajeros que lleguen a Inglaterra y que provienen de un país considerado de alto riesgo en cuanto a la transmisión del coronavirus.

“Si fuera necesario ponerlos en cuarentena al regresar de los países de la lista roja, no solo se vería afectado significativamente el bienestar y la forma física de los futbolistas, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos fechas de la Premier League, una jornada de competición de clubes de la UEFA y la tercera ronda de la Copa EFL”, añadió.

Ahora, la FIFA deberá reaccionar tras esta decisión de la Premier League que afectará a varias selecciones, que dependen de sus elementos que forman parte de esta liga.

