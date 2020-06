Premier League: Newcastle golea a Sheffield United. La jornada dominical de la Premier League inició con un resultado ‘sorpresa’. Newcastle detuvo la escalada del ‘caballo negro’ de la temporada, Sheffield United, con una goleada (3-0) comandada por el francés Allan Saint-Maximin.

Tras un primer tiempo sin goles, las Urracas aprovecharon un festival de errores protagonizados por el Sheffield. Al 50’, el defensa irlandés John Egan dejó en inferioridad numérica a ‘The Blades’ al ver la segunda amarilla.

Cinco minutos más tarde, la defensa del Sheffield firmó una de las pifias más ridículas de la temporada. El escocés Matt Ritchie trazó un centro raso al área que fue ‘abanicado’ por el defensa Enda Stevens. La ‘redonda’ llegó a los botines del francés Allan Saint-Maximin, quien fusiló al portero para subir el 1-0 al luminoso.

Al 69’, las Urracas asestaron otro golpe en un latigazo monumental de Matt Ritchie. El escocés avanzó varios metros hasta llegar a los linderos del área donde sacó un riflazo que dejó como estatua al portero de ‘The Blades’.

Al 78’, una triangulación entre Joelinton y Miguel Almirón se transformó en el 3-0 final.

Con el resultado, Newcastle alcanza las 38 unidades y se pone a ocho puntos del Wolverhampton, equipo que posee el último boleto a competencias europeas.

En tanto, Sheffield United, se estancó en el séptimo puesto de la tabla general con 44 unidades.

Who was your man of the match today? 🤔 pic.twitter.com/5ApiNc7Yl3

— Newcastle United FC (@NUFC) June 21, 2020