Premier League: Manchester United golea a Sheffield United. Manchester United consiguió su primer triunfo en la reanudación de la Premier League al golear 3-0 a Sheffield United, en encuentro realizado en un desolado Old Trafford. El francés Anthony Martial (7’, 44’ y 74’) firmó un triplete y tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera al guiar a la victoria a su equipo en la jornada 31 del torneo.

Apenas comenzaba la primera parte cuando Martial saludó por primera ocasión al sorpresivo equipo recién ascendido. El delantero definió en el corazón del área chica un pase raso de Bruno Fernandes para colocar el 1-0 en el marcador. Al minuto 13, el francés asistió a Marcus Rashford, sin embargo, el inglés llegó muy forzado y mandó fuera su remate, pese a tener la meta abierta.

Al 44’, Martial puso el 2-0 al disparar de manera elegante y de primera intención un pase por debajo de Aaron Wan-Bissaka. El francés mandó a guardar la pelota en las redes y coronó una primera mitad completamente dominada por los Red Devils.

Premier League: Manchester United golea a Sheffield United con hat trick de Anthony Martial

En el complemento, Sheffield United buscó recortar la diferencia y se lanzó al ataque, pero en ningún momento puso en peligro la meta defendida por David de Gea. Manchester United manejó el partido y sentenció su triunfo al minuto 74 con una nuevo tanto de Anthony Martial.

El francés selló su hat trick con una bonita vaselina, previa pared con Rashford. El inglés devolvió sutilmente la pelota a Martial, quien definió por encima de Simon Moore y concretó la goleada de los Red Devils.

¡HAT-TRICK! 😎 Anthony Martial se convierte en el primer jugador del United en marcar triplete en #PremierLeague desde en 2013. ¡El último que lo consiguió fue Robin Van Persie! Manchester United se llevó la victoria 3-0 sobre el Sheffield United. https://t.co/8P5vyG9Fq7 pic.twitter.com/YQ4VD8HVWH — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) June 24, 2020

Manchester United llegó a 49 puntos y se encuentra en la quinta posición de la tabla, a dos unidades de Chelsea que jugará este jueves ante Manchester City. Por su parte, Sheffield United permaneció en 44 unidades en el octavo peldaño de la clasificación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen