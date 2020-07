Premier League: Jamie Vardy hizo historia al conquistar el título de goleo. Jamie Vardy lo consiguió. Pese a no marcar en la derrota del Leicester City ante Manchester United de la última jornada, el veterano goleador se alzó con el título de goleo de la Premier League a sus 33 años.

El reconocimiento que el año anterior cayó en los botines de Mohamed Salah, ahora fue para un Vardy que empujó hasta el final para llevar a Champions League a su equipo; pero al final no les alcanzó. Previo al parón, Leicester City coqueteaba con el Manchester City por la segunda plaza y terminó la temporada quinto, firmando un cierre decepcionante.

Pese a que la campaña no terminó bien para el Leicester, no fue así para el veterano delantero. Gracias a sus 23 tantos, Vardy se convirtió en el primer jugador de los ‘Foxes’ en hacerse con el reconocimiento. Además, fue apenas el segundo inglés en las últimas 20 campañas en ganar el cetro: el otro fue Harry Kane en la 2016-17.

Tras la derrota en casa ante el United que los condenó, el propio Vardy señaló que buscarán dar lo máximo en la próxima UEFA Europa League.

“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado esta temporada, tenemos un equipo fantástico de jugadores con una campaña europea que esperar … el futuro nos parece bien”, señaló en redes sociales Vardy.

It just wasn’t to be today. I’m proud of what we have achieved this season, we have a fantastic squad of players with a European campaign to look forward to…the future is looking good for us. 💙 @LCFC pic.twitter.com/hLshsO74zF

— Jamie Vardy (@vardy7) July 26, 2020