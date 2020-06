Premier League: Everton arruina la fiesta del Liverpool. Uno de los platillos más esperados por los fanáticos al futbol era la vuelta a escena del Liverpool. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp se atoró en el ‘Derbi de Merseyside’ al igualar sin goles ante Everton.

Tras la reactivación del futbol en Inglaterra, Manchester City regresó a tambor batiente goleando al Arsenal; por lo que se esperaba que los ‘Reds’ respondieran de la misma manera.

Sin embargo, en Goodison Park, Carlo Ancelotti le ganó la partida a Jürgen Klopp. El experimentado técnico italiano ahogó a los pupilos del teutón que se estrellaron una y otra vez con el muro ‘Toffee’.

Everton had a flurry of late chances but the Merseyside derby finishes goalless#EVELIV pic.twitter.com/0oDTqdbZ00

— Premier League (@premierleague) June 21, 2020