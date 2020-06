Premier League: El crack del Liverpool que fue acusado de agresión sexual. Liverpool no la pasa nada bien tras la reanudación del futbol. Luego de empatar sin goles en el Derbi de Merseyside y posponer el festejo de la Premier League, esta semana uno de sus jugadores fue acusado de agresión sexual.

A través de sus redes sociales, una mujer británica acusó al guineano Naby Keita de haber intentado abusar de ella.

Posteriormente, pasó a contar su descripción de los hechos.

Went to report to @gmpolice. Our phones (me&mom) were taken by @MerseyPolice to retrieve voice recordings,texts,location data.These included a voice recording of Leo/agent saying #nabykeita is sorry and wants to meet to apologise. We refused to meet Naby for the apology pic.twitter.com/ijLvgNkUa5

— Pontso Dlamini (@popcornpontso) June 22, 2020