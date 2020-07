Premier League define su periodo de fichajes. La Premier League anunció oficialmente el periodo de transferencias de verano de su temporada 2020-2021. En un comunicado de prensa, se reveló que la próxima ventana de fichajes tendrá una duración de 10 semanas y que iniciará a partir del 27 de julio y concluirá el 5 de octubre.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window

The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October

