Premier League: Chelsea sobrevive al Palace y se aferra a Champions League. Con goles de Olivier Giroud, Christian Pulisic y Tammy Abraham, Chelsea doblegó a domicilio a Crystal Palace (2-3) y se aferra al tercer puesto de la clasificación general de la Premier League. Los ‘Blues’ se ubican seis puntos por detrás del Manchester City, segundo con 66 unidades.

El partido no tardó en arrojar emociones. Apenas corría el minuto 6, cuando Willian protagonizó una jugada polémica. En un balón filtrado, el carioca ganó el ‘cuero’ por velocidad. Sin embargo, en la jugada su ex compañero Gary Cahill se desploma en el suelo. El brasileño ingresa al área, traza diagonal de la muerte que es impactada por Olivier Giroud para poner el 0-1 parcial.

Chelsea are up 1-0 early at Crystal Palace, but the story is the apparent injury to Crystal Palace's Gary Cahill, who was helped off the pitch after the goal. #MyPLSummer pic.twitter.com/mKElsEmU14

