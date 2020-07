Premier League: Chelsea golea a Watford y recupera el cuarto lugar. Chelsea recuperó el camino y venció 3-0 a Watford, en encuentro correspondiente a la jornada 33 de la Premier League. Los Blues aseguraron los tres puntos en la primera mitad con anotaciones de Olivier Giroud (28’) y Willian (43’). Ross Barkley (92’) completó la goleada en los instantes finales del cotejo.

Al minuto 28, Chelsea construyó su camino a la victoria y destrabó un partido que se complicó más de lo esperado. Ross Barkley condujo la pelota en los linderos del área, limpió la zona y filtró la esférica entre seis elementos de la visita. El pase quedó en pies de Olivier Giroud, quien definió de primera intención con pierna izquierda para adelantar a los londinenes.

The Goal of Olivier Giroud for Chelsea in video ! 🎥🤯#CHEWAT #CFC 🔵pic.twitter.com/9r86hGethS

