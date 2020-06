Premier League aprueba que haya cinco cambios.

Además se oficializó que los suplentes pasen de siete a nueve.

Los clubes de la Premier League han acordado este jueves un cambio temporal en las normas que permita cinco sustituciones en los partidos.

“Para lo que resta de la temporada 2019/2020, el número de sustitutos que se pueden usar durante un partido se incrementarán de tres a cinco jugadores”, dijo la Premier en un comunicado.

“Esto va en línea con el cambio temporal en las normas hecho por la IFAB el pasado mes”, agregó la liga.

Además, la Premier League ha aprobado que los clubes puedan tener nueve jugadores en lugar de siete en el banquillo para lo que queda de temporada.

Los clubes de la Premier se encuentran reunidos este jueves para tratar temas como qué ocurrirá en caso de que haya que acortar la temporada, sobre si jugar o no determinados partidos a puerta cerrada y la utilización del VAR.

Estas son incertidumbres que se tienen que resolver antes de que la Premier se reanude el próximo 17 de junio. Con los partidos Aston Villa-Sheffield United y Manchester City-Arsenal.

La Premier League permite los amistosos con restricciones. Ha dado el visto bueno a que se disputen partidos amistosos antes de la reanudación de la competición, pero con restricciones. Estos amistosos servirán de preparación para la vuelta de la liga

“Para el resto de la temporada 2019/20, los clubes de la Premier League ahora podrán hacer 5 sustitutos en lugar de 3”.

“El número máximo de jugadores sustitutos en el banco ha aumentado de 7 a 9”.

“Declaración completa sobre estos cambios de reglas temporales: http://preml.ge/weltbh”.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣

The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣

Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG

— Premier League (@premierleague) June 4, 2020