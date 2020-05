Premier League aprueba el regreso a los entrenamientos.

Los 20 clubes votan de forma unánime un plan para volver al trabajo y el regreso de la liga inglesa.

Los equipos de la Premier League votaron este lunes por el regreso a los entrenamientos en pequeños grupos de manera unánime, por lo que a partir de este martes 19 de mayo volverán a los campos con un protocolo definido.

La liga de Inglaterra es de las últimas, de las importantes en Europa, de permitir esta acción, toda vez que en España ya hay entrenamientos grupales y en Italia tienen sesiones con pocos jugadores.

Así, el mexicano Raúl Jiménez regresará este martes a los campos de los Wolves para entrenarse en las instalaciones después de dos meses y entre rumores de un interés de la Juventus y Manchester United por comprarlo .

La Premier League dio a conocer la noticia en un comunicado, donde además informa que ya hay un proyecto denominado Step One of the Return to Training Protocol, para definir los futuros pasos a seguir.

“Los accionistas de la Premier League votaron hoy por unanimidad a favor del regreso a los entrenamientos en grupos pequeños desde mañana por la tarde, el primer paso para reiniciar la Premier League, cuando sea seguro hacerlo.

Step One of the Return to Training Protocol permite a los equipos entrenar mateniendo el distanciamiento social. Los entrenamientos con contacto aún no están permitidos.

Esta primera etapa ha sido acordada tras consultar con jugadores, entrenadores, los médicos de los clubes de la Premier League, expertos independientes y el Gobierno. Los protocolos médicos estrictos del más alto nivel garantizarán que todos vuelvan a los entrenamientos en el entorno más seguro posible.

La salud y el bienestar de todos los participantes es la prioridad de la Premier League. El regreso seguro al entrenamiento es un proceso que irá paso a paso.

El trabajo ahora continuará con jugadores, gerentes, clubes, PFA y LMA a medida que se desarrollen protocolos para la vuelta de los entrenamientos con contactos”, explica el comunicado.

Mientras tanto, este lunes el gobierno inglés por medio de Oliver Dowden, secretario de Estado de Deportes. Comentó que la competición podría reanudarse a mediados del mes de junio, aunque insistió en que la prioridad “es la seguridad pública”.

“He mantenido conversaciones bastante productivas con la Federación de Fútbol de Inglaterra (FA), con la Liga de Fútbol (EFL) y con la Premier League”.

“Trabajamos para tratar de que el regreso sea a mitad de junio, aunque el criterio número uno será la seguridad pública”. Declaró al canal Sky Sports.

