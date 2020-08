Premier League anuncia calendario de temporada 2020-21.

La Premier League anunció su calendario de cara a la temporada 2020-21. Se resalta que la actividad del futbol inglés estará de vuelta el sábado 12 de septiembre, es decir, exactamente en tres semanas.

Raúl Jiménez y los Wolves debutarán ante Sheffield; el campeón Liverpool ante Leeds de Bielsa.

El campeón Liverpool dirigido por Jürgen Klopp comenzará la defensa de su corona el primer día de actividad. Y le tocará dar la bienvenida al Leeds United, equipo recién ascendido y comandado por el argentino Marcelo Bielsa.

Los otros partidos que sobresalen en el día inaugural son Crystal Palace vs Southampton, Fulham vs Arsenal, Tottenham vs Everton y West Bromwich vs Leicester.

En caso de que Raúl Jiménez continúe con el Wolverhampton, le tocará medirse ante Sheffield United en el cotejo programado para el lunes 14 de septiembre.

Del mismo modo, se resalta el cierre de campaña ante el Manchester United. Este sería el calendario completo de Raúl Jiménez con los Wolves.

El día que vuelva a la acción el mexicano en acción, también jugarán Chelsea y Brighton. Por su parte, los partidos entre Burnley en contra de Manchester United y el Manchester City ante Aston Villa, no tienen fecha definida.

Cabe resaltar que Nike, marca patrocinadora del certamen como proveedora de los balones en varias ligas europeas, estrenará un nuevo modelo de balón.

De esta manera, el futbol comienza la recuperación en la era post-coronavirus y se esperaría que, en un determinado momento. La Premier League pudiera contar con aficionados en las gradas, así como se planea en la Bundesliga de Alemania .

