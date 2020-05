Preakness Stakes revela nueva fecha. Poco a poco, el deporte busca retomar su normalidad tras las dificultades que ha vivido por la pandemia de COVID-19. Uno de los eventos que tuvo que suspendido por la crisis sanitaria fue el Preakness Stake, tradicional carrera de caballos que forma parte de la ‘Triple Corona’ en Estados Unidos, sin embargo, ya encontró una nueva fecha.

See you in October. #Preakness145 pic.twitter.com/nA3K8DwyV4

El gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, anunció que la carrera se celebrará en el Pimlico Race Course, en la ciudad de Baltimore, el próximo 3 de octubre.

“En circunstancias normales, estaría parado en Pimlico presentando el Trofeo Woodlawn al ganador de la edición 145 del Preakness Stakes. Sin embargo, estoy orgulloso de hacer este anuncio en nombre del estado, el Maryland Jockey Club y la histórica industria de carreras de Maryland de que el Preakness 145 se llevará a cabo en el Pimlico Race Course en Baltimore, Maryland, el 3 de octubre”, expresó Hogan.

La nueva fecha del Preakness Stakse permitiría que continúe como la segunda ‘joya’ de la ‘Triple Corona’, a expensas del día en que se lleve a cabo la carrera de Belmont Stakes. Previo al evento a realizarse en Baltimore, el Kentucky Derby se celebrará el 5 de septiembre-originalmente estaba programado para el 2 de mayo.

Maryland Governor Larry Hogan announces that the 145th running of the Preakness Stakes is set for October 3 at Pimlico. pic.twitter.com/vQnVLjYXnM

— NBC Sports (@NBCSports) May 16, 2020