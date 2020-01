Postulan a Raúl Jiménez para delantero del Arsenal

Carlos Salcedo revienta a Tigres con polémico vídeo. Carlos Salcedo quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante San Luis y expresó su molestia. El zaguero felino realizó una trasmisión en vivo donde ‘abrió su corazón’ sobre su ausencia.

“No lo sé, no tengo la menor idea“, fue la respuesta del ‘Titán’ cuando un usuario le preguntó por qué no jugaría con Tigres durante la Jornada 1.

Además, el zaguero mexicano confesó que no lo pensaría si Chivas vuelve a tocar su puerta.

“A Chivas voy con una lona para jugar allá en Guanatos“, comentó Salcedo quien además envió un saludo a los aficionados al Guadalajara.

“Saludos a toda la gente del rebaño sagrado“, dijo.

De igual forma, los usuarios aprovecharon para criticar el bajo rendimiento del ‘Titán’, quien no se escondió y respondió.

“Me encanta que me tiren“, lanzó Salcedo.

Entre los curiosos apareció un mensaje de Javier Aquino quien le aconsejó: “Ya deja el celular”.

En caso de no seguir en Tigres, Salcedo tiene hasta el 31 de enero para cambiar de equipo fuera de la Liga MX.

Y qué espera @Csalcedojr para reunirse con su amor @ChivasseraCampe @Chivas Se nota los extraña y creemos allá también lo extrañan pic.twitter.com/qyHnyXQC7u — El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) January 11, 2020

Consejo del ‘Tuca’

Salcedo fue severamente criticado por su bajo rendimiento la pasada liguilla donde sus errores le costaron a Tigres el pase. Inclusive, Ricardo Ferretti, timonel de los felinos, se animó a aconsejar al ‘Titán’.

“El ser humano que está dispuesto de tener este tipo de comunicación (en redes) debe saber manejarse, si hay críticas o elogios, si se metió tiene que aguantar y resolver“, lanzó el ‘Tuca’ hace unos días.

El ‘Tuca’ señaló que no puede obligar a sus jugadores a hacer o dejar de hacer alguna actividad fuera del terreno de juego. Además, declaró que lo que a él le importa es lo que demuestren dentro del terreno de juego.

“No puedo decirle a Carlos o André (Pierre Gignac) lo que hagan. Cada quien es libre, cuando hay problemas deben resolverlos, no son niños que debamos agarrar de las manos“, señaló.

Aclara Ferretti que cuentas en redes sociales, no son de él 🐅 y habla sobre relación Salcedo-Afición 📹 @RegioAguirre pic.twitter.com/yUmAWFxKrd — Azteca Deportes Noreste (@adnaztecatv) January 6, 2020

