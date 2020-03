Posponen la Fórmula Uno por coronavirus, iniciará a finales de mayo; la Fórmula E es suspendida

El Gran Premio de Fórmula Uno, previsto para el próximo 22 de marzo, y el que debía tener lugar en Vietnam el 3 de abril han sido pospuestos hasta nuevo aviso debido a la pandemia mundial del coronavirus, apenas un días después de que se cancelase el GP de Australia por el mismo motivo.

“En vista de la continua propagación global del COVID-19 (…) todas las partes han tomado una decisión de posponer ambas carreras previstas para el 20-22 de marzo en Baréin y el 2-5 de abril en Vietnam”, anunció la Fórmula Uno en un comunicado.

Según la nota, se continuará monitoreando el asunto para anunciar nuevas fechas este año en que caso de que la situación “mejore”.

La Fórmula 1 anunció que se espera que la temporada inicie a finales de mayo luego de los problemas de coronavirus que afectan a nivel mundial.

Asimismo la FIA ha anunciado que se postergará el gran premio de Bahrein y de Vietnam que debía llevarse del 20 al 22 de marzo y del 3 al 5 de abril respectivamente.

De la mima forma se ha anunciado la decisión de posponer la temporada 2019-2020 de la Fórmula E debido a la pandemia.

Los anuncios se producen después de que horas antes fuera anunciada la cancelación del Gran Premio de Australia.

“Debido a la continua propagación mundial de COVID-19 y después de las discusiones en curso con la FIA”.

“Los organizadores de la carrera, todas las partes han tomado la decisión de posponer el Gran Premio de Bahrein. El Gran Premio de Vietnam que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo y 3-5 de abril respectivamente”.

