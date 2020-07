Posponen duelo FC Dallas contra Vancouver por coronavirus.

Los casos de coronavirus continúan haciendo de las suyas. Se creó una ‘burbuja’ de concentración para que los equipos de la MLS mantuvieran su preparación de cara al torneo MLS is Back; sin embargo, ya provocó que se reagende el primer partido del torneo a disputarse en Orlando.

Dallas FC se ha visto muy afectado desde el regerso a los entrenamientos en grupo. Según los reportes diarios que emite la MLS sobre los exámenes médicos, ya son 10 elementos que han salido positivos con la prueba de COVID-19 por parte del conjunto texano.

Sería en los próximos días cuando ambos equipos y la liga estadounidense determinen la fecha para que se juegue el partido correspondiente al Grupo B de la competencia.

El partido del Grupo B del torneo contra los Whitecaps de Vancouver se ha pospuesto. Y se jugará en una fecha posterior en la Fase de Grupos.

Por otro lado y hablando de los mexicanos, Jonathan Dos Santos no viajó a Disney. Pues sería operado de la hernia y se perderá el Torneo Especial MLS is Back. Según anunció el LA Galaxy a través de un comunicado.

𝐍𝐄𝐖𝐒 | FC Dallas’ #MLSisBack Tournament Group B match against the Vancouver Whitecaps has been postponed and will be played at a later date in the Group Stage.

🔗: https://t.co/E9C0imaV0K pic.twitter.com/ln32QEdlX6

— FC Dallas (@FCDallas) July 4, 2020