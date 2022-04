Positivo inicio de Veracruz en Macro Regional de Atletismo.

Durante la primera jornada de actividades en Yucatán. Evento clasificatorio a los Nacionales CONADE 2022.

Después del primer día de actividades del Macro Regional de Atletismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, la delegación de Veracruz ha logrado buenos resultados, pero están a la espera de las marcas oficiales para saber si calificaron a los Juegos Nacionales CONADE 2022, donde destaca Yahir Lozada, quien logró el primer lugar en los 5000metros planos y el segundo en los 3000 metros steeplechase 91 centímetros de la categoría Sub 20.

Veracruz, que participa con una delegación de 193 deportistas, hizo el 1-2 en Salto con Garrocha a través de las hermanas Ailín y Mairín Reyes, en la categoría Sub 18; así como en Salto de Longitud con Ximena Vázquez y Mariana Araujo, en la Sub 16; y Emiliano Cruz y Rafael Salas en 2000 metros planos en la Sub 16.

Pruebas de pista menores a 800 metros, Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones, así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Además, en pruebas de pista de 800 metros y mayores Clasifica el 1° y 2° lugar de cada una de las 4 macro – regiones, por prueba, categoría y rama, así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Positivo inicio de Veracruz en Macro Regional de Atletismo

Pruebas de saltos y lanzamientos Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones por categoría y rama, así como las 8 mejores marcas del conjunto de estas.

Mientras que en pruebas combinadas Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones por categoría y rama, así como las 4 mejores marcas del conjunto de estas.

Relevos Clasifica el 1° lugar por prueba, categoría y rama de cada una de las 4 macro – regiones y las 4 mejores marcas del conjunto de las 4 macro – regiones.

Doble triunfo para Halcones-UV en futbol

Halcones UV con buen paso en la Universiada Regional

RESULTADOS PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES

CATEGORÍA SUB 16

LANZAMIENTO DE JABALINA 600GR

1.- Guillermo Ruiz 37.37m

LANZAMIENTO DE DISCO 1 KG SUB 16 VARONIL

1.- Luis Gabriel Canela 34.04m

2000 METROS PLANOS

1.- Emiliano Cruz 6:00.76

2.- Rafael Salas 6:03.55

LANZAMIENTO DE DISCO 600 GR

1.- Mariella Lascurais 35.39m

300 METROS PLANOS

2.- Regina Alvarado 42.72

80 METROS PLANOS

2.- Valeria Silva 10.63 10.63

SALTO DE LONGITUD

1.- Ximena Vázquez 5.40m

2.- Mariana Araujo 5.19m

80 METROS PLANOS

2.- Yael Montero 9.73

CATEGORÍA SUB 18

SALTO CON GARROCHA

1.- Ailin Reyes 2.90m

2.- Mairin Reyes 2.80m

SALTO DE LONGITUD

2.- Aileen Bautista 5.56m

400 METROS PLANOS

2.- Jazmín López 58.14

100 METROS PLANOS

1.- Armando Cárdenas 10.86

CATEGORÍA SUB 20

5000 METROS PLANOS

1.- Yahir Lozada 14:48.29

3000 METROS STEEPLECHASE 91 CM

2.- Yahir Lozada 10:21.88

LANZAMIENTO DE JABALINA 600GR

2.-Daniela Ríos 28.00m

400 METROS PLANOS

2.- José Manuel Higuera 50.32

100 METROS PLANOS

2.- Jatziri Torales 12.31

100 METROS PLANOS

1.- Yahir Sánchez 11.16

CATEGORÍA SUB 23

400 METROS PLANOS

1.- Mariana Gancedo 56.50.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen