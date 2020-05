Porto regresa este lunes a entrenamientos.

EN primer lugar el equipo portugués confirmó que los jugadores volverán a las prácticas para retomar su estado físico para reiniciar los torneos locales.

El Porto anunció que sus jugadores volverán a los entrenamientos el próximo lunes para realizar una “mini” pretemporada previa a la reanudación de los campeonatos nacionales.

El equipo fue citado en la sede deportiva, desde las 9 AM, para realizar exámenes inmunológicos y un entrenamiento que será dirigido por el entrenador Sérgio Conceição.

La práctica se realizará dividida en tres grupos de acuerdo al protocolo Sanitario por la Dirección General de Salud que fue presentado por la Liga de Fútbol Profesional.

La reanudación de la Liga se da luego de que el Primer Ministro de Portugal confirmara el regreso para el último fin de semana de mayo.

“La Liga y los clubes asumieron que tienen las condiciones técnicas y organizativas para cumplir con los estándares de protección, prueba y aislamiento. A fin de evitar un problema pandémico entre el grupo de profesionales”.

Expresó António Costa, Primer Ministro de Portugal. Con esta noticia, Matheus Uribe y Luis Díaz, que permanecieron en Portugal cumpliendo con la cuarentena obligatoria por el coronavirus, serán los primeros colombianos en Europa en reanudar los entrenamientos.

Este lunes, se reabrirán los servicios en el sitio de la Tienda de Miembros, que, por ahora. Estarán disponibles en la Taquilla Este de Estádio do Dragão.

Además se reabrirán los servicios presenciales de la Tienda del Asociado, que estará disponible en la Taquilla Este de Estádio do Dragão. Manteniendo cerrado el espacio habitual en la Tienda FC Porto.

Finalmente estos servicios estarán abiertos todos los días con el siguiente horario. De 10 am a 1 pm y de 2:30 pm a 7 pm de lunes a viernes. De 10 am a 7 pm los fines de semana.

Reabrem esta segunda-feira os serviços presenciais da Loja do Associado que, para já, serão disponibilizados na Bilheteira Nascente do Estádio do Dragão 🔵⚪#FCPortohttps://t.co/g7SfL67LbC

— FC Porto (@FCPorto) May 3, 2020