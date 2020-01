Portero condenado por asesinato ficha club club regional.

Mueren dos personas durante festejos en Kansas City. Dos personas murieron y otras 15 fueron lesionadas durante un tiroteo suscitado en un club nocturno de Kansas City; durante las celebraciones por el pase al Super Bowl del equipo de la ciudad, los Jefes. De acuerdo a un reporte de la policía, se cree que uno de los fallecidos pudiera tratarse del tirador.

Alrededor de las 23:30 horas del domingo, un sospechoso comenzó a disparar a la multitud que se reunió en club ‘9ine Ultra Lounge’ para festejar la victoria de los Jefes de Kansas City sobre los Titanes de Tennessee en la final de la Conferencia Americana de la NFL.

Producto de este tiroteo, una mujer fue encontrada muerta en el estacionamiento del centro nocturna por la policía de Kansas City. El departamento de policía cree que la otra persona fallecida podría tratarse del tirador y existe la hipótesis de que un guardia de seguridad del club disparó y mató al posible tirador tras el comienzo de la balacera.

NEW: Disturbing video shows chaotic moments when shots were fired in parking lot of 9ine Ultra Lounge in KC. We know two people are dead, 15 hurt— 3 critically. Police believe gunman is one of the two people dead @KMOV #KCShooting

🎥: @KCTV5 pic.twitter.com/bpBINooikO

— Emma Hogg (@EmmaHoggTV) January 20, 2020