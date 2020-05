¿Por qué usa el ‘13’ el ‘Loco’ Abreu? Además de la greña larga, la bandana y el penal a lo ‘Panenka’, uno de los sellos característicos de Sebastián Abreu es el dorsal 13. El propio ‘Loco’ explicó la razón por la cual porta ese número.

En una entrevista con ESPN, Abreu confesó que en un principio no era un jugador de cábalas. Sin embargo, el 13 apareció en su vida y se enamoró del número y de su ‘magia’.

“Cuando tenía 12 o 13 años pensaba que la superstición y las cábalas eran una estupidez. En Defensor Sporting, donde debuté, no usaban la 13 ni la 17, pero en la Libertadores era obligatorio y me dieron la 13, porque era uno de los que tenía menos chances de jugar. Malos resultados y lesiones me llevaron a jugar e hice dos goles. A partir de ahí, jugué siempre con la 13”, relató en la charla el ‘Loco’ Abreu.

En la mayoría de los equipos lució el dorsal 13, pero en su primera etapa en España, con el Deportivo La Coruña, portó el 23.

Abreu ‘saltó a la fama’ en 2010 cuando selló el pase a semifinales en la Copa del Mundo de Sudáfrica. En aquel entonces el charrúa militaba en el balompié carioca con el Botafogo, equipo al que le guarda mucho cariño.

“Para mí es exagerado. Cuando un hincha te lo explica entendés un poco el por qué. El detalle de amor puro es que cuando llegué, Botafogo venía de perder tres finales seguidas con Flamengo, el tradicional rival. Los hinchas me decían ‘no me importa si salimos campeones o no, no quiero perder otra final contra Flamengo’. Esos hinchas que venían de tres años con el grito de campeón trancado, soltaron todo y me colocaron en el muro de los ídolos”, rememoró Abreu sobre su paso por el futbol carioca.

“Cuando debuté, el destino quiso que fuera un clásico contra Vasco Da Gama, de local, perdimos 6 a 0. En el entretiempo, el técnico me dijo ‘te voy a sacar para cuidarte’. Le pregunté: ‘¿para cuidarme de qué?’. ‘De que no te maten’, me contestó”, abundó en su relato.