¿Por qué le dicen ‘El Emperador’ a Claudio Suárez? Claudio Suárez marcó una época en la central de la Selección Mexicana. El canterano de Pumas fue bautizado con el apodo de ‘El Emperador’ con el cual impartió cátedra en la saga del combinado nacional.

El también jugador de las Chivas y Tigres en el balompié nacional, compartió el origen de su famoso mote en entrevista con ESPN Digital.

Pese a no saber a ciencia cierta el origen de su famoso apodo, Claudio Suárez compartió las distintas versiones de su creación.

Suárez, quien actualmente vive en Estados Unidos, indicó que incluso en la actualidad mucha gente lo identifica con ese sobrenombre y ni siquiera saben cómo se llama, lo cual le causa risa.

“Hasta la fecha, mucha gente me ve en la calle y me dicen que soy el ‘El Emperador’, pero no se acuerdan de mi nombre, es algo entendible y la verdad es que no me molesta, al contrario, me ayudó mucho en mi carrera”, aseveró el ex jugador de la Selección Mexicana.