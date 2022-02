Polonia se niega a jugar contra Rusia en el repechaje.

Robert Lewandowski apoyó la decisión y buscan que otras selecciones europeas se sumen.

El presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza y Robert Lewandowski anunciaron que Polonia no jugará con Rusia la eliminatoria de repesca para Qatar 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Kulesza escribe que “en relación con la escalada de la agresión de Rusia contra Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar con Rusia”, destacó ante el conflicto armado.

“Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA”, Ambas selecciones se enfrentaran entre sí.

El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski apoyó al presidente de la PZPN al afirmar que “es la decisión correcta”, resaltó el goleador del Bayern Múnich y la selección polaca, que están programados para jugar ante los rusos el 24 de marzo.

Finalmente, “no puedo imaginar disputar un partido con la selección nacional rusa en una situación en la que la agresión armada en Ucrania continúa. Los futbolistas rusos y los hinchas no son responsables, pero no podemos pretender que no está pasando nada”, agregó.

