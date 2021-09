Pollo Ortiz revela que Televisa nunca le explicó el motivo de su despido. Raoul Ortiz se convirtió en la flamante contratación de TNT Sports para narrar la Champions League. Con este anuncio, el Pollo, como es conocido el narrador de futbol, regresó a las pantallas mexicanas, después de que fue despedido de manera sorpresiva en 2019 por Televisa.

A más de dos años de convertirse en desempleado, Ortiz se sinceró en entrevista con Javier Alarcón y reveló que en ningún momento la empresa de Chapultepec le explicó el motivo de su inesperado cese.

“Me tocó decir adiós de Televisa [en 2019]. Ellos simplemente la tomaron [la decisión] y yo lo respeté. Las razones no las comprendí o no fueron del todo claros al explicarlas. Me fui agradecido porque me dieron de comer 10 años. Te agradezco a ti Javier, que pese a todo el ruido alrededor siempre me diste buenas palabras y la confianza”, dijo el Pollo durante la conversación.

Asimismo, recordó cuando fue removido de las transmisiones de la Selección Mexicana. Ortiz confesó que fue difícil de digerir el anuncio de que ya no sería el narrador oficial del Tri.

“Dejar de narrar al Tri terminando el Mundial del 2014 sí fue un golpe porque la Selección te da sentido de pertenencia, de ego, porque como narrador es lo más alto y no la quieres soltar. Fue un golpe muy duro, pero aprendí muchísimo”, añadió.

Raoul Ortiz, quien aseguró que su llegada a Televisa nació como parte de un intento por quitar el rating a Tv Azteca, que es generado por las narraciones de Christian Martinoli, fue contratado por Fox Sports para narrar los juegos de la Liga Mx en Estados Unidos y hace unas semanas concretó su regreso a México para llevar la crónica de la Champions League.

