Pollo Briseño se sincera: “Perdí el piso tras ganar el Mundial Sub-17”. Antonio Briseño es claro ejemplo del refrán que reza “se suben a un ladrillo y se marean”. El propio central mexicano reconoció que tras ser campeón del mundo Sub-17 en 2011, ‘perdió el piso’, puesto que no tenía la madurez suficiente para asimilar el logro.

Durante un podcast de Chivas, el defensa azteca explicó que debido a su ‘corta edad’ y la falta de madurez, provocó que se ‘le subieran los humos a la cabeza’.

“Era casi imposible no hacerlo después de lo que logramos. Todos los jugadores que tienen éxito a tan temprana edad pierden el piso porque no están acostumbrados a tener la atención de muchas personas”, detalló el ‘Pollo’ Briseño.

El actual jugador de Chivas reconoció que tras el campeonato el camino no fue fácil. Sin embargo, dicho cetro le ayudó para abrirse puertas en el mundo del futbol.

“No seguí el mejor camino, pero el campeonato me ayudó a sobresalir a comparación del resto de los jugadores, me abrió las puertas. Me costó trabajo consolidarme, pero es parte del aprendizaje”, sentenció Briseño.