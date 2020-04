Pollo Briseño estuvo cerca de jugar en estos grandes de Europa. Antonio Briseño pudo convertirse en el próximo Rafael Márquez, pero le dio ‘miedo el éxito’. En una entrevista con ChivasTV, el ‘Pollo’ confesó que tras levantar el mundial Sub-17, dos grandes del Viejo Continente pujaron por sus servicios.

En 2011, México albergó la Copa del Mundo Sub-17. El gran comandante de la saga azteca era Antonio Briseño, quien tras su actuación en el ‘Mundialito’ tuvo la oportunidad de jugar en las inferiores del Real Madrid y Manchester City.

“Después de ser campeón del mundo (con el Tri Sub 17) tuve la oportunidad de irme al Real Madrid Castilla, tuve la oportunidad de firmar al grupo del Manchester City, con el Mallorca o a un equipo ruso”, mencionó el ‘Pollo’ en entrevista con ChivasTV.

Pese a que es el sueño de muchos futbolistas el ‘brincar el charco’ para enrolarse en los mejores equipos de Europa, Briseño no se tuvo fe. El central mexicano confesó que el miedo le impidió formar su carrera en el balompié del Viejo Continente.

“A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación, y creo que me dio un poco de miedo, me decían ‘mejor quédate, consolidarte en México’, pero no imaginé que se iba a llenar de extranjeros, que se iba a acabar la regla del 20/11″, externó Briseño.